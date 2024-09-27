СК РФ: дом отравившейся красноярской семьи плохо проветрился после обработки дихлофосом

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

Дом отравившейся красноярской семьи плохо проветрился после обработки дихлофосом, заявил глава семейства в беседе с СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, там была открыта лишь форточка. Отец пострадавшей семьи уточнил, что все члены якобы вышли на улицу, после чего он побрызгал дом. После этого они около двух часов находились на улице, а когда зашли обратно, не почувствовали никакого запаха. В связи с этим мужчина и решил не проветривать помещение.

Его слова подтвердила и мать погибших от отравления детей. Она уточнила, что небольшая форточка была открыта на кухне из-за того, что там стоит сетка, пишет ТАСС.

Также агентство узнало в ведомстве, что их обоих планируют повторно допросить с учетом обстоятельств, установленных в ходе расследования дел. Кроме того, собеседник уточнил, что во время первого допроса родители находились в психотравмирующей ситуации.

Инцидент с отравлением семьи, проживающей с четырьмя детьми в красноярском селе Красная Сопка, произошел 21 сентября. В тот день все члены семьи обратились в больницу с признаками отравления. Спустя время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось – оба ребенка скончались.

На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый. Родителей погибших детей удалось спасти и их уже выписали из больницы.

Кроме того, врачи сохранили ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

В рамках расследования следователи изъяли все средства от насекомых после того, как судебно-химическая экспертиза подтвердила, что основной версией гибели детей под Красноярском является попадание в организм компонентов неустановленного средства от насекомых.

При этом Роспотребнадзор не выявил никаких опасных веществ в продуктах, которые были изъяты из магазина и дома красноярской семьи. Это было необходимо для того, чтобы проверить другую версию произошедшего, которая была выдвинута следователями, – употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия.