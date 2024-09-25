Учительница отравившихся детей в Красноярском крае рассказала об их семье

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Красноярского края"

У отравившихся детей в Красноярском крае были хорошие родители. Об этом рассказала учительница из школы, которую посещали дети, передает телеканал "360".

По словам женщины, семья охотно шла на контакт со школой, а дети всегда были опрятными.

"Родители их контролировали. Занятий не пропускали. Если пропускали, то только по уважительной причине, если болели", – сказала учительница, назвав произошедшее с семьей горем.

Семья из села Красная Сопка обратилась в больницу с признаками отравления 21 сентября. Через некоторое время состояние 6-летней девочки и 13-летнего мальчика ухудшилось, после чего оба ребенка скончались. На следующий день умер третий ребенок, а в ночь на 23 сентября – четвертый.

По факту произошедшего следователи завели дело. По данным СК, перед отравлением семья ела купленные в местном магазине курицу и пельмени. Вскоре выяснилось, что торговая точка продавала продукты с нарушениями ветеринарных требований.

Сейчас следователи называют в качестве основных версий произошедшего употребление продуктов с неизвестным веществом общетоксического действия и отравление путем вдыхания паров инсектицидного аэрозоля. При этом превышения уровня опасных веществ в продуктах семьи не было обнаружено, однако другая экспертиза показала наличие в анализах следов вещества из состава инсектицидного средства от насекомых.

В настоящее время родители погибших детей выписаны из больницы. Врачам удалось сохранить ребенка у отравившейся женщины, которая находилась на 9-м месяце беременности. Похороны детей пройдут в ближайшее время.