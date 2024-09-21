В Красноярском крае двое детей умерли от отравления, поужинав курицей и пельменями

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

Двое детей умерли в больнице Красноярского края от пищевого отравления после того, как съели купленные в магазине курицу и пельмени. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным следствия, семья с четырьмя детьми из села Красная Сопка обратилась в больницу 21 сентября с признаками пищевого отравления в виде тошноты и рвоты. После этого у 6-летней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице.

Выяснилось, что накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ ("Производство, хранение, либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц").

Сейчас следователи осматривают место происшествия. Родители и двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Ранее число отравившихся шаурмой на предприятии быстрого питания в городе Сегежа в Карелии выросло до 115. У них диагностировали сальмонеллез.

Между тем Роспотребнадзор планирует провести контрольные проверки точек общественного питания из-за последних случаев с отравлениями. Как отметили в ведомстве, специалистами проводится последовательная работа, направленная на обеспечение качества и безопасности продукции для потребителей.