Роспотребнадзор будет проводить внеплановые проверки точек общественного питания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор проведет контрольные проверки точек общественного питания из-за последних случаев с отравлениями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Служба внесла изменения, благодаря которым по согласованию с органами прокуратуры начнет проводить внеплановые контрольные мероприятия в отношении предприятий общепита или розничной торговли, в случае если они не сообщили ведомству о начале работы их бизнеса.

В Роспотребнадзоре добавили, что ведомство и его территориальные органы проводят последовательную работу, направленную на обеспечение качества и безопасности продукции для потребителей.

Между тем надзорное ведомство выявило масштабные нарушения в работе ресторанов "Теремок", по итогам проверки службой было выписано 66 протоколов об административных нарушениях, а также штрафы на сумму 870 тысяч рублей. Это следует из письма руководителя управления службы по Москве Елены Андреевой в адрес зампреда Общественного совета при Роспотребнадзоре Олега Павлова, передает газета "Известия".

Отмечается, что в июле и августе в ходе выборочного контроля в отношении АО "Теремок-Инвест" Роспотребнадзор проверил 48 объектов. На 18 из них служба обнаружила нарушения условий хранения пищевой продукции, а на 12 выявила нарушения требований к маркировке. В итоге с реализации было снято 124 килограмма пищевой продукции.

Ранее в Москве арестовали директора китайского ресторана после отравления девяти туристов из Китая. Отмечается, что посетители заказали в заведении карпа на пару с рисом, но после приема пищи были госпитализированы с рвотой, диареей и температурой.