Около 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Около 20 человек отравились в столовой одного из социальных центров Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По информации ведомства, 14 сентября около 20 человек были доставлены в столичные клиники с признаками пищевого отравления. Все они, как утверждает столичное СК, ели в столовой одного из социальных центров Москвы.



В связи с этим следователи завели уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас сотрудники столичного СКР проводят комплекс следственных мероприятий, которые помогут установить обстоятельства произошедшего.

Недавно следователи возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после массового отравления людей в парк-отеле в Солнечногорске. Точное число отравившихся в настоящее время устанавливается.

В Сети ранее появилась информация, что с конца августа по начало сентября отдыхающие в парке-отеле обращались за медпомощью из-за резкого ухудшения самочувствия. Как отмечали СМИ, причиной отравления стали некачественные продукты шведского стола отеля.

