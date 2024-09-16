Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 15:30

Происшествия

Директора китайского ресторана арестовали после отравления туристов в Москве

Директора китайского ресторана арестовали после отравления туристов в Москве

Новости регионов: в Башкортостане задержали пьяного тракториста

Поставщик еды по делу о массовом отравлении в Москве задержан

Стало известно имя подозреваемого по делу о покушении на Дональда Трампа

Новости регионов: большегруз загорелся на трассе М-4 "Дон" в Липецкой области

Массовое ДТП произошло на 60-м км МКАД

Рейс "Аэрофлота" из Армении задерживается на 13 часов из-за больного пассажира

Часть административного здания горит на Щелковском шоссе

Новости мира: подозреваемый в покушении на Дональда Трампа вербовал военных для Украины

Новости регионов: в Японском море прошли боевые учения "Океан-2024"

Директора китайского ресторана "ВанДи" Екатерину Шаповалову арестовали до 13 ноября после отравления туристов в Москве. В пятницу 9 посетителей, приехавших из Китая, заказали в заведении карпа на пару с рисом. Однако после приема пищи туристы были госпитализированы с рвотой, диареей и температурой.

Сейчас на Шаповалову завели уголовное дело, ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщине грозит до шести лет тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина ГилеваЕвгений ДукоЯрослава Коценко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика