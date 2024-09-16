Директора китайского ресторана арестовали после отравления туристов в Москве

Директора китайского ресторана "ВанДи" Екатерину Шаповалову арестовали до 13 ноября после отравления туристов в Москве. В пятницу 9 посетителей, приехавших из Китая, заказали в заведении карпа на пару с рисом. Однако после приема пищи туристы были госпитализированы с рвотой, диареей и температурой.

Сейчас на Шаповалову завели уголовное дело, ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Женщине грозит до шести лет тюрьмы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.