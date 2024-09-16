Ландшафтный пожар в Крыму локализован на площади 23 га

Фото: МЧС России

Ландшафтный пожар, разгоревшийся на территории Крыма, удалось локализовать на площади 23 гектара, сообщили в пресс-службе в МЧС России.

Сухая трава загорелась в крымском селе Кольчугине 15 сентября. К вечеру того же дня огонь распространился до 23 гектаров.

К борьбе с возгоранием были привлечены более 160 пожарных и 42 единицы специальной техники, в том числе спасательный вертолет. Вместе с тем в труднодоступной местности работала пожарная гусеничная техника.

Кроме того, за прошедшие сутки на территории ЛНР было зафиксировано около 150 пожаров. В помощь местным пожарным бригадам были направлены сводные отряды из Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей, а также Краснодарского края и Республики Калмыкия.