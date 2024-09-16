16 сентября, 07:43Происшествия
Ландшафтный пожар в Крыму локализован на площади 23 га
Фото: МЧС России
Ландшафтный пожар, разгоревшийся на территории Крыма, удалось локализовать на площади 23 гектара, сообщили в пресс-службе в МЧС России.
Сухая трава загорелась в крымском селе Кольчугине 15 сентября. К вечеру того же дня огонь распространился до 23 гектаров.
К борьбе с возгоранием были привлечены более 160 пожарных и 42 единицы специальной техники, в том числе спасательный вертолет. Вместе с тем в труднодоступной местности работала пожарная гусеничная техника.
Кроме того, за прошедшие сутки на территории ЛНР было зафиксировано около 150 пожаров. В помощь местным пожарным бригадам были направлены сводные отряды из Ростовской, Волгоградской и Липецкой областей, а также Краснодарского края и Республики Калмыкия.
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