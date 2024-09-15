Фото: МЧС России

Около 150 пожаров зафиксировано за сутки на территории ЛНР, сообщили в правительстве республики.

На данный момент спасатели МЧС РФ ликвидируют 42 пожара, возникших на территории Луганской Народной Республики. Наиболее тяжелая обстановка складывается в Станично-Луганском, Антрацитовском и Ровеньковском округах.

В помощь коллегам в ЛНР главой МЧС РФ Александром Куренковым был направлен сводный отряд из Ростовской, Волгоградской, Липецкой областей, Краснодарского края и Республики Калмыкия. В ЛНР прибудут 144 специалиста и 28 единиц техники, уточнили в пресс-службе МЧС РФ по ЛНР.

Масштабный ландшафтный пожар, который охватил два поселка в Луганской народной республике, перекинулся на территорию алюминиевого завода 15 сентября. По версии главы республики Леонида Пасечника, к возгораниям могли привести умышленные поджоги.

