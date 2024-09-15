Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Площадь лесного пожара в Крыму увеличилась до 23 гектаров, пишет пресс-служба МЧС РФ.

В настоящий момент с огнем сражаются более 160 пожарных и 42 единицы специальной техники, включая спасательный вертолет. Кроме того, пожарная гусеничная техника работает в труднопроходимой местности.

Сухая трава загорелась в селе Кольчугино 15 сентября. Изначально площадь возгорания оценили в 15 гектаров. Тогда на ликвидацию последствий пожара были направлены порядка сотни пожарных и 28 единиц техники. Погибших и пострадавших в результате стихийного бедствия нет.

