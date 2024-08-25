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25 августа, 10:30

Происшествия

Пострадавшие от ботулизма планируют составить коллективный иск в суд

Пострадавшие от ботулизма планируют составить коллективный иск в суд

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Пострадавшие от ботулизма граждане планируют составить коллективный иск в суд против сервиса доставки готовой еды "Кухня на районе" в связи с массовым отравлением после употребления их блюд.

Люди хотят взыскать с компании компенсацию морального и физического вреда в размере от 100 тысяч до двух миллионов рублей в зависимости от тяжести последствий. При этом сам сервис уже в досудебном порядке начал выплачивать компенсации. По данным СМИ, общая сумма выплаченных средств составила около 3 миллионов рублей. Но не все готовы принять предложенные суммы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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