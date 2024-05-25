Дети пострадали при падении сорванной ветром крыши в краснодарской школе

Фото: телеграм-канал "Евгений Наумов | глава Краснодара"

Сильный ветер сорвал часть кровли в школе N29 в Краснодаре, сообщил мэр города Евгений Наумов в своем телеграм-канале.

По его словам, это произошло в субботу до начала торжественной линейки, однако есть пострадавшие. Сейчас медики оказывают им помощь. Спасатели и полиция также на месте.

Наумов уточнил, что учебное заведение расположено по улице имени Рылеева. На место выехали заммэра Игорь Михайлов и департамент образования. Ситуация находится на контроле главы города.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы, в результате пострадали 12 детей. С осколочными ранениями всех школьников госпитализировали.

В Краснодаре действует штормовое предупреждение в связи с ураганным ветром. Его порывы достигают 35 метров в секунду.

Ранее дерево упало на велосипед-коляску, в которой находился двухлетний ребенок, в городе Черняховске под Калининградом. Ребенок госпитализирован. О начале проверки уведомила прокуратура Калининградской области. По данным правоохранителей, во время падения дерева ребенок был на тротуаре в сопровождении матери.

До этого двухлетняя девочка пострадала при падении дерева в Красногорске. Как рассказали в подмосковной прокуратуре, верхушка дерева из-за сильного порыва ветра упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка, ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.