Дерево упало на коляску с двухлетним ребенком в Черняховске

Фото: телеграм-канал "Калининград с огоньком"

Дерево упало на велосипед-коляску, в которой находился двухлетний ребенок, в городе Черняховске под Калининградом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СК РФ.

По данным ведомства, в настоящее время ребенок госпитализирован. Кроме того, ведомство организовало доследственную проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.

О начале проверки также уведомила прокуратура Калининградской области в телеграм-канале. По данным правоохранителей, во время падения дерева ребенок был на тротуаре в сопровождении матери. По факту травмирования несовершеннолетнего прокуратура Черняховска проводит проверку исполнения федерального законодательства, по результатам которой будет решен вопрос о принятии мер реагирования.

Ранее двухлетняя девочка пострадала при падении дерева в Красногорске. Как рассказали в подмосковной прокуратуре, верхушка дерева из-за сильного порыва ветра упала на детскую площадку. В результате пострадала девочка, ее госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.