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22 августа, 11:15

Происшествия

Следствие попросило суд арестовать устроившего смертельное ДТП в Южном Бутове подростка

Следствие попросило суд арестовать устроившего смертельное ДТП в Южном Бутове подростка

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Следствие просит суд арестовать подростка, который устроил смертельную аварию на каршеринговом автомобиле в Южном Бутове. Школьник угнал машину, не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. Один из его несовершеннолетних пассажиров погиб, трое уже 10 дней находятся в больницах.

Как сообщили в СК, на допросах виновник аварии признал вину и раскаялся. Ему предъявлены обвинения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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