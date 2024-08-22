Следствие попросило суд арестовать устроившего смертельное ДТП в Южном Бутове подростка

Следствие просит суд арестовать подростка, который устроил смертельную аварию на каршеринговом автомобиле в Южном Бутове. Школьник угнал машину, не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. Один из его несовершеннолетних пассажиров погиб, трое уже 10 дней находятся в больницах.

Как сообщили в СК, на допросах виновник аварии признал вину и раскаялся. Ему предъявлены обвинения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.