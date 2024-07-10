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10 июля, 13:30

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Новости мира: ливни затопили мексиканский город Веракрус

Новости мира: ливни затопили мексиканский город Веракрус

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Дороги мексиканского города Веракрус на побережье Мексиканского затопило, из-за чего машины дрейфуют по волнам. Сейчас в регионе – влажный сезон, поэтому в это время случаются сильные грозы, которые провоцируют наводнения.

Тем временем в Уругвае ручей замерз вместе с рыбой. Средние температуры июля обычно составляют 10–12 градусов тепла, а во время вторжения южных ветров возможны заморозки и снегопады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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