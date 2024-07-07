Новый министр обороны Англии объявил о поставке ракет Brimstone для Украины

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Великобритания поставит на Украину 90 высокоточных ракет Brimstone, 10 самоходных артиллерийских установок AS-90 и четверть миллиона боеприпасов. Об этом заявил новый министр обороны Англии Джон Хили во время визита в Одессу.

Очередной пакет военной помощи киевским властям также включает 40 машин разминирования, 50 малых катеров, запчасти для ранее поставленных AS-90 и 61 бульдозер для укрепления оборонительных позиций, сообщается на сайте английского правительства.

В свою очередь, США планируют объявить о выделении Киеву нового пакета военной помощи. Его стоимость составит 2,3 миллиарда долларов. Какие вооружения включат в транш помощи не уточняется.

Ранее Испания перебросила в Словакию более 780 солдат и 300 единиц техники в рамках программы НАТО по сдерживанию России. Это крупнейшее развертывание ВС Испании, которое проводится без одобрения парламента, отметили в СМИ.