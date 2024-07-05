Посол Егер: третий комплекс Patriot от Германии прибыл на Украину

Фото: x.com/Martin Jaeger

Третий зенитно-ракетный комплекс Patriot прибыл на Украину от Германии, рассказал на своей странице в социальной сети X посол ФРГ в Киеве Мартин Егер.

В публикации дипломат также указал, что в течение последних месяцев экипаж комплекса, состоящий из украинских военных, успешно прошел необходимую подготовку в Германии.

Поставка украинской стороне зенитно-ракетного комплекса произошла на фоне объявления США о выделении 2,2 миллиарда долларов на закупку ракет-перехватчиков для комплексов ПВО Patriot и NASAMS для Киева. Эти деньги должны быть взяты Пентагоном "из средств инициативы содействия безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI)".

Вместе с тем некоторое время назад передачу Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot одобрил высший совет обороны Румынии. Представители вооруженных сил страны заявляли, что приняли это решение с учетом значительного ухудшения ситуации с безопасностью на украинской территории.

