Совет обороны Румынии решил передать Украине систему ПВО Patriot

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Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot, сообщается на сайте администрации президента страны.

По ее данным, решение приняли с учетом значительного ухудшения ситуации с безопасностью на Украине. В совете обороны также учли региональные последствия ситуации, в том числе для безопасности Румынии.

Ранее румынский президент Клаус Йоханнис на встрече с лидером США Джо Байденом заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot. Йоханнис отметил, что не считает приемлемым оставлять страну без защиты, поэтому обсудит с советом обороны, что страна может получить взамен системы Patriot.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал приоритетным вопрос передачи комплексов Patriot Украине. Он также обратил внимание, что Киев нуждается и в других боевых системах, в том числе NASAMS.