20 июня, 15:15Политика
Совет обороны Румынии решил передать Украине систему ПВО Patriot
Фото: AP Photo/Czarek Sokolowski
Высший совет обороны Румынии одобрил передачу Украине системы противовоздушной обороны Patriot, сообщается на сайте администрации президента страны.
По ее данным, решение приняли с учетом значительного ухудшения ситуации с безопасностью на Украине. В совете обороны также учли региональные последствия ситуации, в том числе для безопасности Румынии.
Ранее румынский президент Клаус Йоханнис на встрече с лидером США Джо Байденом заявил, что готов обсудить возможность предоставления Украине системы ПВО Patriot. Йоханнис отметил, что не считает приемлемым оставлять страну без защиты, поэтому обсудит с советом обороны, что страна может получить взамен системы Patriot.
До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал приоритетным вопрос передачи комплексов Patriot Украине. Он также обратил внимание, что Киев нуждается и в других боевых системах, в том числе NASAMS.
Путин призвал к завершению вооруженного конфликта на Украине