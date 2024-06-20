Yonhap: Южная Корея решила пересмотреть вопрос о поставках оружия на Украину

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Южная Корея намерена повторно рассмотреть вопрос о прямых поставках оружия на Украину, сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на представителя офиса главы республики.

Журналисты обратили внимание, что заявление прозвучало с южнокорейской стороны на фоне заключения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

При этом ранее Республика Корея оказывала Украине гуманитарную помощь. Страна поставляла Киеву лишь те военные предметы, которые не имеют летального характера, отказываясь от поставок оружия государству.

Владимир Путин приезжал в Пхеньян с государственным визитом на два дня. В Северной Корее президент пробыл 18 и 19 июня. По итогам переговоров главы российского государства с лидером КНДР Ким Чен Ыном и был подписан Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков заявлял, что этот документ заменит аналогичные договоренности стран, которые были достигнуты в 1961, 2000 и 2001 годах. Он также обратил внимание, что необходимость в новом документе объяснялась значительными изменениями геополитической обстановки как в регионе, так и во всем мире.

Владимир Путин указал, что договор предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одной из сторон. Комментируя это положение документа, президент обратил внимание на заявления США и прочих государств НАТО о поставках оружия, которое можно будет применять для ударов по российским территориям.

