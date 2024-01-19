Южная Корея не желает России поражения в спецоперации – посол РФ

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Южная Корея не желает поражения России в спецоперации на Украине, в отличие от некоторых российских недоброжелателей на Западе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Сеуле Георгия Зиновьева.

Дипломат отметил, что Республика Корея является одной из самых дружественных среди недружественных России стран. Это выражается в том числе в том, какую позицию эта страна занимает в связи с СВО.

"Она, на мой взгляд, не желает поражения России, она не хочет видеть Россию дестабилизированной и не жаждет смены режима, не жаждет превращения России в западную марионетку и банановую республику", – рассказал посол.

По словам Зиновьева, для Южной Кореи было бы благоприятным сохранение РФ позиции ведущей мировой державы, чтобы она оставалась сильным и дружественным соседом Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что правительство Южной Кореи добавит 682 вида товаров в список экспортного контроля в отношении поставок в Россию и Белоруссию. Нововведения коснулись тяжелого строительного оборудования, компонентов для авиационной техники, батарей с возможностью зарядки и прочего.

До этого заместитель постпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева заявила, что российская сторона выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове и призывает всех непосредственных участников противостояния сесть за стол переговоров.