Россия выступает за мирное урегулирование на Корейском полуострове – постпредство при ООН

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Российская сторона выступает за политико-дипломатическое урегулирование ситуации на Корейском полуострове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя постпреда РФ при ООН Анну Евстигнееву.

Россия призывает всех непосредственных участников противостояния сесть за стол переговоров. Дипломат отметила, что внешние игроки, особенно США, должны воздержаться от дальнейших агрессивных шагов, в том числе от угроз свержения правительства и демонстрации силы.

Евстигнеева также напомнила о российско-китайском проекте политико-гуманитарной резолюции. Его принятие может стать конструктивным вкладом Совета в процесс регионального урегулирования.

Ранее сообщалось, что Северная Корея провела 18 декабря успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на враждебные действия США и Южной Кореи. Ракета преодолела 1 002,3 километра при максимальной высоте полета 6 518,2 километра, точно попав в намеченную акваторию.

До этого заместитель министра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген заявил, что США ведут политику произвола и двойных стандартов, что подрывает мир на планете и превращает Совет Безопасности ООН в "площадку для конфронтации".

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень