КНДР провела испытания ракеты "Хвасон-18" в ответ на враждебные действия США – СМИ

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Северная Корея провела 18 декабря успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-18" в ответ на враждебные действия США и Южной Кореи. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракета преодолела 1 002,3 километра при максимальной высоте полета 6 518,2 километра, точно попав в намеченную акваторию.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что успешный запуск "Хвасон-18" показал, на что готова Северная Корея, если Соединенные Штаты "примут ошибочное решение" против Пхеньяна.

Ким Чен Ын также поставил новые задачи касательно ускоренного укрепления ядерных сил КНДР.

В ночь на 18 декабря сообщалось, что КНДР запустила в сторону Японского моря предположительно, баллистическую ракету. Военные Южной Кореи сообщали, что пуск произошел всего через несколько часов после запуска ракеты малой дальности.

Как сообщил замминистра обороны Японии Синго Миякэ, дальность полета ракеты, пуск которой осуществила Северная Корея, при обычной траектории составила бы 15 тысяч километров. По его словам, подобное расстояние позволяет ракете поразить всю территорию США.

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