КНДР официально начала эксплуатацию своего разведывательного спутника

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КНДР официально начала эксплуатацию военного разведывательного спутника, запущенного 21 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центрального телеграфного агентства Кореи.

Сообщается, что отвечать за работу спутника будет кабинет управления в Пхеньянском центре общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике.

Как отметили в КНДР, информация, собранная с помощью спутника, будет передаваться постоянному исполнительному отделу Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи, а по его решению – главному разведывательному управлению Корейской народной армии и подразделениям, выполняющим функцию стратегического сдерживания.

"Министерство обороны КНДР выразило надежду, что силы сдерживания войны республики будут находиться в более надежной боеготовности", – говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллиген-1". В рамках тестовой эксплуатации он передал снимки Белого дома, Пентагона, а также ряда военных объектов в районах, в том числе в Японии.