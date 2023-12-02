Вмешательство в работу спутников КНДР будет расценено как объявление войны

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КНДР заявила, что вмешательство в работу ее спутников будет расценено как объявление войны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как отмечается, КНДР также заявила, что в ответ на любое вмешательство США в космическую деятельность она ликвидирует жизнеспособность американских разведывательных спутников.

22 ноября Северная Корея заявила, что успешно вывела на орбиту запущенный в конце 21 ноября военный разведывательный спутник Маллигён-1 на ракете-носителе Чхоллима-1.

В пятницу, 1 декабря, американская компания SpaceX осуществила запуск своей ракеты-носителя Falcon 9 с 25 аппаратами, в том числе первым разведывательным спутником Южной Кореи 425 Project EO/IR. Сообщается также, что к концу 2025 года Южная Корея планирует вывести на орбиту пять разведывательных спутников для слежения за КНДР.