Разведывательный спутник КНДР сделал снимки Пентагона и Белого дома – СМИ

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Северокорейский разведывательный спутник сделал снимки Белого дома и Пентагона. Об этом сообщает издание Yonhap.

По информации журналистов, с данными снимками уже ознакомился лидер КНДР Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями городов Южной Кореи, которые были получены при помощи запущенного ранее разведывательного спутника.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином и руководителем МИД Японии Еко Камикавой, во время которого они обсудили запуск Северной Кореей разведывательного спутника "Маллиген-1".