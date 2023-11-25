Ким Чен Ын посмотрел фотографии городов Южной Кореи, полученные спутником КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын ознакомился с фотографиями городов Республики Корея, полученными с помощью запущенного ранее разведывательного спутника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сообщается, что 24 ноября Ким Чен Ын посетил Пхеньянский центр общего контроля и регулирования при Государственном главном управлении по аэрокосмической технике. Там он проверил состояние подготовки к использованию спутника-разведчика и ознакомился с аэрокосмическими снимками от 24 ноября.

"Лидер КНДР подробно ознакомился с фотографиями главных целей территории враждебной стороны включая Мокпхо, Кунсан, Пхентхэк, Осан и Сеул", – говорится в заявлении агентства.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и министром иностранных дел Японии Еко Камикавой, в ходе которого обсудил запуск КНДР разведывательного спутника "Маллиген-1".

До этого комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что Пхеньян сумел вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако, по мнению Сеула, потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот аппарат.