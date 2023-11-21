В Японии сообщили об упавших в Восточно-Китайское море и Тихий океан частях ракеты КНДР

Фото: ТАСС/ЕРА/KCNA

Некоторые части ракеты КНДР, которая должна была вывести на орбиту разведывательный спутник, рухнули в Восточно-Китайское море и Тихий океан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замминистра обороны Японии Хироюки Миядзаву.

По его словам, районы падения располагаются за пределами японской исключительной экономической зоны. Он уточнил, что Северная Корея запустила ракеты с использованием баллистических технологий. В процессе полета от нее отделились несколько частей, заявил Миядзава.

"Одна из них упала в Восточно-Китайское море примерно в 350 километрах к западу от Корейского полуострова. После этого ракета пролетела между островами Окинава и Мияко, а вторая ее часть упала в Тихом океане в 1 200 километрах к юго-западу от острова Окиноторисима", – заявил он.

О том, что КНДР провела запуск ракеты со своим первым разведывательным спутником, стало известно 21 ноября. В Японии после этого сработала система оповещения J-Alert.

До этого японский премьер-министр Фумио Кисида поручил принять меры к непредвиденным обстоятельствам после уведомления КНДР о планах запустить спутник с 22 ноября по 1 декабря.

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