В МИД РФ указали на бездоказательность обвинений Запада по сотрудничеству РФ и КНДР

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Обвинения Запада в якобы незаконном сотрудничестве РФ и КНДР являются бездоказательными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", – цитирует ее ТАСС.

Как отметила представитель ведомства, РФ ответственно подходит к своим обязательствам. Москва развивает традиционные отношения дружбы и сотрудничества с другими странами, указала дипломат.

По словам Захаровой, РФ критикуют в США, однако они нарушают общепринятые нормы международного права и предоставляют Киеву оружие.

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что отношения России и КНДР не направлены против каких-либо третьих стран, а стремятся к улучшению благосостояния народов двух государств. Тем не менее, добавила она, если из-за настойчивых попыток США, Японии и Южной Кореи к созданию нестабильности безопасность в регионе будет под угрозой, то отношения Москвы и Пхеньяна могут действовать в качестве мощного элемента стратегической стабильности для сдерживания таких происков.

До этого лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, заявил, что Япония, США и Южная Корея фактически сформировали "азиатскую версию НАТО".

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень