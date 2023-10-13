КНДР пригрозила ударом по американскому авианосцу в Южной Корее

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Учения США, проводимые неподалеку от КНДР, и переброска американской стороной ядерных стратегических вооружений на полуостров являются военной провокацией. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

"Наш самый мощный и незамедлительный первый удар будет нанесен даже по основным базам США на Корейском полуострове и вокруг него", – сказано в сообщении, ответив на учения Южной Кореи и США, в которых задействуется американский авианосец USS Ronald Reagan.

Ранее КНДР спустила на воду новую подводную лодку, оснащенную тактическим ядерным оружием. Подлодка получила название "Герой Ким Гун Ок", ее передадут подводному дивизиону при Восточноморском флоте ВМС КНА.

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