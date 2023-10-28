Отношения России и Северной Кореи не направлены против третьих стран – МИД КНДР

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Отношения России и КНДР не направлены против каких-либо третьих стран, а стремятся к улучшению благосостояния народов двух государств. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на главу МИД КНДР Цой Сон Хи.

Тем не менее, добавила она, если из-за настойчивых попыток США, Японии и Южной Кореи к созданию нестабильности безопасность в регионе будет под угрозой, то отношения Москвы и Пхеньяна могут действовать в качестве мощного элемента стратегической стабильности для сдерживания таких происков.

Позиция КНДР состоит во всестороннем расширении и развитии двусторонних отношений с Россией под идеалом самостоятельности, мира и дружбы, заключила Цой Сон Хи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи с Цой Сон Хи заявил, что Отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень после встречи лидеров стран в сентябре.

До этого Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, заявил, что Япония, США и Южная Корея фактически сформировали "азиатскую версию НАТО".

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень