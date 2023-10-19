Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень

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Отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень после встречи лидеров стран в сентябре. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время встречи со своей северокорейской коллегой Цой Сон Хи.

"После проведения исторического саммита между президентом Путиным и председателем государственных дел Ким Чен Ыном на космодроме Восточный 13 сентября мы можем с уверенностью сказать, что эти отношения вышли на качественно новый, стратегический уровень", – приводит его слова РИА Новости.

Лавров напомнил, что 75 лет назад СССР сыграл ключевую роль в освобождении Кореи от колониального господства Японии и первым признал корейское государство. Он также заявил, что Россия всегда будет помнить вклад, который внесли товарищ Ким Ир Сен и затем товарищ Ким Чен Ир в становление отношений между странами.

Министр иностранных дел Северной Кореи, в свою очередь, отметила, что корейско-российские двусторонние отношение с давней историей дружбы показывают динамику развития и делают это с новой жизненной силой.

В сентябре Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

"Актуальный репортаж": развитие отношений РФ и КНДР