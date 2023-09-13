Ким Чен Ын заявил, что КНДР поддерживает все решения Путина

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы, передает ТАСС.

На встрече с Владимиром Путиным он подчеркнул, что Россия встала на "священную борьбу" для обороны собственной безопасности. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Переговоры Владимира Путина и главы КНДР состоялись 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Они предполагали как встречу с участием делегаций, так и общение в формате тет-а-тет. По их итогам не планируется подписание каких-либо документов.



Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный