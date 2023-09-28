Ким Чен Ын обвинил Вашингтон, Сеул и Токио в создании "азиатской версии НАТО"

Фото: kremlin.ru

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая на 9-й сессии Верховного народного собрания КНДР, заявил, что Япония, США и Южная Корея фактически сформировали "азиатскую версию НАТО". Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Ким Чен Ына, подобный союз является дестабилизирующим фактором для региона и представляет угрозу КНДР.

Действия Соединенных Штатов, которые являются самым опасным военным государством, и их союзников приводят к началу второй холодной войны во всем мире, заявил глава Северной Кореи.

Вместе с тем он отметил, что КНДР обладает необходимым объемом ядерного оружия для самообороны в обстановке долгосрочной конфронтации с США и их саттелитами.

Северная Корея развивает ядерное оружие для гарантии прав страны на существование и развитие, а также для сдерживания войны и защиты мира и стабильности в регионе, подчеркнул Ким Чен Ын. По его словам, цель Вооруженных сил КНДР состоит в защите суверенитета и территориальной целостности государства.

Лидер КНДР добавил, что Пхеньяну нужно укреплять отношения с другими странами, которые также выступают против гегемонии Вашингтона и Запада в целом.

Ранее Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Путин заявил, что у России и КНДР есть много интересных проектов