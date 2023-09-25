Пхеньян назвал лидера Южной Кореи "политическим невеждой" за его слова об РФ и КНДР

Фото: depositphotos/creisinger

В КНДР назвали "политическим невежеством" слова президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который раскритиковал Москву и Пхеньян на Генеральной Ассамблее ООН. Об этом со ссылкой на государственное агентство КНДР ЦТАК сообщает ТАСС.

Юн Сок Ель на Генассамблее ООН заявил, что Южная Корея будет считать "прямой провокацией" и угрозой поставки вооружения из КНДР в Россию в обмен на военные технологии РФ.

"Развитие дружбы и сотрудничества между государствами является закономерным правом суверенного государства и основой мира и стабильности в регионе и мире", – заявили в КНДР.

ЦТАК также назвало Юн Сок Еля "политическим невеждой", который не имеет элементарных политических знаний о международных отношениях и воспринимает их "как отношения между врагами и друзьями". В КНДР также отметили, что его критика является лишь "повторением бессильной болтовни его хозяина – США".

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

По информации СМИ, Ким Чен Ын также пригласил Владимира Путина посетить КНДР. Российский президент принял приглашение, однако о приблизительных сроках визита пока не сообщается.

Ким Чен Ын завершил свою поездку в Россию