Российский посол заявил, что Ким Чен Ын остался доволен визитом в РФ

Фото: kremlin.ru

Председатель КНДР Ким Чен Ын остался доволен своим визитом в РФ, страны имеют большие планы на будущее, заявил посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора.

"Когда мы провожали товарища Ким Чен Ына и делегацию здесь, на Артемовском полустанке, по-моему, как мне показалось, он остался доволен", – сказал он в эфире Соловьев Live.

Отмечается, что Мацегора также сопровождал лидера КНДР во время его посещения Дальнего Востока. Он подчеркнул, что стороны обсудили множество вопросов и смогли построить планы на будущее в рамках сотрудничества.

По его словам, РФ будет сотрудничать с КНДР не против каких-либо стран, так как они несут позитивную повестку.

"Вот наши оппоненты говорят, что вы заплатите цену. За то, что мы там взаимодействуем каким-то образом, мы в общем-то введем новые санкции. У нас этого нет. Мы сотрудничаем ради решения конкретных вопросов, повышения уровня жизни нашего населения, укрепления сотрудничества в различных областях", – подчеркнул Мацегора.

Главной задачей РФ и КНДР является также поддержание мира и стабильности в регионе, резюмировал он.

Утром 17 сентября лидер КНДР покинул РФ, его поезд уехал со станции Артем-Приморский-1. Его провожали министр Алексанр Козлов, Мацегора и губернатор Приморья Олег Кожемяко. Они пообщались с северокорейским лидером, он пожал им руки и поднялся в вагон.

Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций стран, которые продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Также северокорейский лидер успел посетить Приморский край, встретившись с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и побывал в Дальневосточном федеральном университете.



"Актуальный репортаж": Ким Чен Ын побывал на авиационном заводе имени Гагарина