Ким Чен Ын пригласил Путина посетить КНДР – СМИ

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить КНДР. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Как утверждают журналисты, российский президент принял приглашение Ким Чен Ына. Приблизительные сроки возможного визита не уточняются.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными