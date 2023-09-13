Ким Чен Ын интересовался возможностями сотрудничества в медицине и образовании – Песков

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын интересовался возможностями сотрудничества с Россией в сферах медицины и образования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Помимо этого, главе КНДР интересны иные темы, которые связаны с гуманитарным сотрудничеством, добавил он. По мнению представителя Кремля, отношения РФ и Северной Кореи нужно оживлять после пандемии коронавируса, когда КНДР была закрыта. Ким Чен Ын, по словам Пескова, объяснял, почему принимались такие жесткие меры.

Песков отметил, что на данный момент ограничения снимаются, поэтому можно будет "придать новую динамику двусторонним отношениям". В частности, страны попытаются договориться о проведении межправительственной комиссии. Это позволит более системно обсудить темы, затронутые во время переговоров Путина и Ким Чен Ына.

Однако ответный визит российского президента в КНДР пока не планируется, сообщает Life.ru. Песков объяснил, что Северная Корея является соседом РФ, и в интересах страны развивать с КНДР отношения, соответствующие российским интересам.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными