Информация об использовании мата переводчиком Ким Чен Ына оказалась фейком

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Информация о том, что переводчик использовал нецензурную лексику в ходе встречи Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына, оказалась ложью. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на АНО "Диалог Регионы".

В телеграм-каналах ранее появилось видео с обеда лидера Северной Кореи и президента РФ. В публикации сообщалось, что переводчик Ким Чен Ына использовал мат в своей речи, говоря о "неприятной действительности".

Однако система мониторинга аудиозаписей "Зефир" опровергла эту информацию, отметив, что переводчик на самом деле употребил фразу "кипучая действительность".

"Искажение восприятия звука может быть обусловлено акцентом спикера, а также прикреплением к исходному видео в публикациях некорректного созвучного текстового описания", – рассказали в АНО.

Алгоритм "Зефира" позволяет обнаруживать дипфейки с помощью следующего алгоритма: звук разбивается на фрагменты, видоизменяется в спектрограмму log-Mel, а после передается в декодер, который специальными ресурсами расшифровывает текст.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Путин заявил, что у России и КНДР есть много интересных проектов