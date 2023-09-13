РФ готова отправить в космос северокорейского космонавта при желании КНДР – Песков

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Российская сторона готова подготовить северокорейского космонавта для полета в космос при желании КНДР, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, стороны обсуждали этот вопрос в рамках переговоров.

"Мы говорили о том, что, при желании северокорейской стороны, можно подготовить и запустить в космос космонавта", – сказал представитель Кремля.

Ранее Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились на космодроме Восточный в Амурской области для проведения переговоров.

Отмечалось, что встреча двух лидеров длилась больше пяти часов. По словам Пескова, переговоры были очень важными и содержательными. Он подчеркнул, что важным с точки зрения двусторонних событий является сам факт приезда Ким Чен Ына в РФ.

Глава КНДР заявлял, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

Путин отмечал, что у него с Ким Чен Ыном состоялся очень откровенный обмен мнениями по ситуации в регионе и двусторонним отношениям. Во время переговоров они беседовали о сотрудничестве стран в сфере ВТС, сельского хозяйства, транспортного сообщения и логистики.



Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными