Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными

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Переговоры Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына были очень важными и содержательными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.

Он подчеркнул, что важным с точки зрения двусторонних событий является сам факт приезда Ким Чен Ына в РФ.

Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

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