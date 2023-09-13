13 сентября, 13:24Политика
Песков назвал переговоры Путина и Ким Чен Ына содержательными
Фото: kremlin.ru
Переговоры Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына были очень важными и содержательными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Первому каналу.
Он подчеркнул, что важным с точки зрения двусторонних событий является сам факт приезда Ким Чен Ына в РФ.
Председатель КНДР прибыл с официальным визитом в Россию 12 сентября. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.
Встреча лидеров государств в общей сложности продлилась больше пяти часов. Они встретились на космодроме Восточный в 07:09 по московскому времени. В 08:25 начались переговоры с участием делегаций. Они продлились больше часа. Саммит продолжился беседой Путина и Ким Чен Ына тет-а-тет.
Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.
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