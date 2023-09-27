В США заявили, что не рассматривают возвращение Кинга как прорыв в отношениях с КНДР

Фото: depositphotos/PromesaStudio

Вашингтон не считает, что решение КНДР передать США военнослужащего Трэвиса Кинга – это прорыв в отношениях между странами. С таким заявлением выступил глава пресс-службы американского Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Я бы не стал рассматривать это как свидетельство какого-то прорыва. Я думаю, что это разовое событие", – приводит ТАСС его слова.

Представитель Госдепартамента добавил, что Соединенные Штаты открыты к переговорам.

Ранее стало известно, что Северная Корея передала американским властям военнослужащего Трэвиса Кинга, который в июле 2023 года незаконно проник на территорию КНДР.

До этого в СМИ появилась информация, что Пхеньян принял решение выдворить Кинга. Сообщалось, что военнослужащий признал, что незаконно пересек демаркационную линию.

Свой поступок мужчина объяснил "чувством отвращения к издевательствам и расизму в армии США", а также разочарованием в неравном американском обществе.



Глава КНДР выразил уверенность в победе России над Западом