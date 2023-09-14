Вашингтон двулично оценивает визит Ким Чен Ына в Россию – посол РФ в США

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Попытки США представить российско-северокорейский диалог в виде фактора нестабильности в мире вызывает недоумение и отторжение. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"Как в таком случае можно оценивать американские действия по сколачиванию военных коалиций в АТР и наращиванию крупномасштабных учений вблизи Корейского полуострова с привлечением стратегических средств?" – приводятся слова дипломата в телеграм-канале посольства.

Антонов отметил, что Соединенные Штаты сами при этом не брезгуют нарушать собственные обязательства. Одним из таких факторов, по словам дипломата, является накачка Украины огромным количеством вооружения и поощрение союзников направлять Киеву военную технику, которая осталась у них со времен СССР.

Двуличие американской администрации уже давно не удивляет, добавил посол. Так, США поставляют оружие на Украину, а российское военно-техническое сотрудничество с другими странами, по логике Белого дома, незаконно. Помимо этого, российским партнерам вдобавок угрожают санкциями.

"У США нет никакого права учить нас как жить. Россия, ответственная ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН, способна самостоятельно решать, с кем взаимодействовать", – подчеркнул Антонов.

Ранее американская администрация заявила о готовности принять меры, которые будут направлены против развития сотрудничества РФ и КНДР в военно-технической сфере.

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