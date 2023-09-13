Позиция РФ по санкциям в отношении КНДР не препятствует развитию отношений – Песков

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Метцель

Москва сохраняет свою позицию в ООН по вопросу санкций в отношении Пхеньяна, однако это не будет препятствием для развития отношений России и КНДР, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия 1".

Так он ответил на вопрос, как поддержка Россией санкций против КНДР увязывается с построением отношений со страной.

"Это не может, не должно и не будет препятствием для дальнейшего развития российско-северокорейских отношений", – сказал представитель Кремля.

Он добавил, что сотрудничество РФ и КНДР идет на благо народов стран, а не против кого-то.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына стороны могут затронуть в том числе вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

Переговоры Владимира Путина и главы КНДР начались утром 13 сентября. Они проходят на космодроме Восточный в Амурской области.



Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный