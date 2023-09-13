Путин заявил о стремлении РФ и КНДР к укреплению товарищества и добрососедства

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РФ и КНДР стараются укрепить свои узы товарищества и добрососедства. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на официальном обеде в честь лидера КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

По его словам, отношения между Москвой и Пхеньяном были заложены еще во время борьбы Кореи за свободу в 1945 году. Тогда, как утверждает Путин, советские и корейские военные вместе "громили японских милитаристов".

"Мы и сегодня стремимся крепить курс товарищества и добрососедства, действуем во имя мира, стабильности и процветания в нашем общем регионе", – заявил он.

После президент РФ поднял тост за укрепление дружбы между двумя странами, а также за здоровье лидера КНДР. Он отметил, что Россия и КНДР должны и дальше укреплять сотрудничество между государствами.

Кроме того, глава государства заявил, что официальный визит лидера КНДР в РФ проходит в дружеской атмосфере.

"В по-настоящему товарищеской, дружеской атмосфере проходит и ваш нынешний визит", – обратился Путин к Ким Чен Ыну.

Сам же лидер КНДР переговорил с президентом РФ по поводу ситуации на Корейском полуострове, а также о событиях, происходящих в Европе. Ким Чен Ын выразил уверенность, что его визит послужит стимулом к формированию "нерушимого стратегического сотрудничества РФ и КНДР".

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили переговоры в формате один на один. Перед этим стороны провели встречу в составе делегаций.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына стороны могут затронуть в том числе вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

Переговоры Владимира Путина и главы КНДР начались утром 13 сентября. Они проходят на космодроме Восточный в Амурской области. По их итогам не планируется подписание каких-либо документов.