Подписание документов на встрече Путина и Ким Чен Ына не планируется – Песков

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

Подписание каких-либо документов по итогам переговоров Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына не планируется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил отрицательно. Отмечается, что подписывать не планируется в том числе и совместную декларацию.

Песков уточнил, что к настоящему времени между сторонами завершились переговоры в расширенном составе, сейчас главы государств общаются один на один.

"Идет (разговор в формате. – Прим. ред.) тет-а-тет", – сказал он.

Между тем в интервью телеканалу "Россия 1" пресс-секретарь президента назвал КНДР близким соседом РФ и заявил, что страны будут строить отношения на взаимовыгодной основе. Так он прокомментировал замечания из США о поставках вооружений из Северной Кореи в Россию.

12 сентября председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Он сошел на станции Хасан Приморского края, где его встретил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отмечал, что в ходе визита Ким Чен Ына стороны могут затронуть в том числе вопрос о предоставлении Россией гуманитарной помощи Пхеньяну.

Переговоры Владимира Путина и главы КНДР начались утром 13 сентября. Они проходят на космодроме Восточный в Амурской области.



Путин встретился с Ким Чен Ыном на космодроме Восточный