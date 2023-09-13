Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР

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Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с Владимиром Путиным сообщил, что отношения с российской стороной для Северной Кореи являются первым приоритетом. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что дружба РФ и КНДР имеет глубокие корни. Вместе с этим Ким Чен Ын заверил Путина, что Пхеньян поддерживает все решения российской стороны.

"Мы хотим и дальше развивать отношения. Мы всегда поддерживали и поддерживаем все решения президента Путина и решения правительства России", – заявил лидер республики.

Ким Чен Ын также выразил надежду, что страны всегда будут вместе бороться против империализма и за строительство суверенного государства.

Северокорейский лидер отметил, что делегация КНДР смогла воочию увидеть настоящее и будущее России как космической державы.

Российский президент прилетел на космодром из Приморья, где сутками ранее принимал участие в Восточном экономическом форуме. Лидер Северной Кореи прибыл в РФ 12 сентября. В стране его встретили красной ковровой дорожкой. Ким Чен Ын вышел из вагона поезда на станции Хасан Приморского края.

Ким Чен Ын прибыл с деловым визитом в РФ