КНДР передала властям США бежавшего военнослужащего Трэвиса Кинга

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Северная Корея передала властям США военнослужащего Трэвиса Кинга, который в июле 2023 года незаконно проник на территорию КНДР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Рядовой Трэвис Кинг взят под стражу в юрисдикции США", – сказали в Белом доме.

О решении Пхеньяна выдворить Кинга ранее 27 сентября сообщало агентство Yonhap. По его данным, военнослужащий признал, что незаконно пересек демаркационную линию.

Свой поступок мужчина объяснил "чувством отвращения к издевательствам и расизму в армии США", а также разочарованием в неравном американском обществе.

Летом 2018 года Северная Корея передала США останки американских военнослужащих, погибших в годы войны на Корейском полуострове. В связи с этим занимавший тогда должность президента США Дональд Трамп выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну.

