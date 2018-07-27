Трамп поблагодарил Ким Чен Ына за передачу останков военнослужащих США

27 июля, 18:52
Фото: ТАСС/Zuma/The Straits Times/Kevin Lim
Дональд Трамп выразил признательность лидеру КНДР Ким Чен Ыну за передачу останков военнослужащих США, погибших в годы войны на Корейском полуострове, сообщает ТАСС.
"Хочу поблагодарить председателя (Трудовой партии Кореи, лидера КНДР) Ким (Чен Ына) за то, что он выполнил данное им слово. Нам будут переданы останки и многих других (военнослужащих США), – заявил американский лидер, выступая в Белом доме.
Трамп также выразил уверенность в том, что КНДР продолжит выполнять это обещание по мере продолжения поисков.
Военно-транспортный самолет с прахом павших на Корейском полуострове военнослужащих встретит вице-президент США Майкл Пенс. Вероятно, это произойдет на базе ВВС США в Довере (штат Делавэр).
Согласие передавать США останки американских солдат и офицеров Северная Корея дала во время саммита лидеров двух стран 12 июня.
По данным Пентагона, в Корейской войне (1950-1953 годов) погибли 36,6 тысячи американцев. 7,7 тысячи до сих пор числится пропавшим без вести. Из них, 5,3 тысячи, предположительно, находятся на территории КНДР.
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