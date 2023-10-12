Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием установления дипотношений между РФ и КНДР

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Владимир Путин направил поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В телеграмме российский президент отметил, что российско-корейские связи продолжают активно развиваться по всем направлениям. Путин также выразил надежду, что двусторонние договоренности РФ и КНДР по итогам саммита на космодроме Восточный поспособствуют региональной безопасности и стабильности.

Ким Чен Ын в своей поздравительной телеграмме заявил, что сотрудничество между двумя странами будет развиваться на новом высоком уровне. Он также пожелал россиийскому народу одержать победу над происками империалистов и их антироссийской политикой изоляции РФ.

В сентябре Ким Чен Ын прибыл с официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде.

Его встреча с Владимиром Путиным продлилась в общей сложности больше пяти часов. Лидеры стран встретились на космодроме Восточный.

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян поддерживает все решения Москвы. Он также выразил надежду, что РФ и Северная Корея всегда будут вместе защищаться от империализма.

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