Блинкен обсудил с главами МИД Южной Кореи и Японии запуск спутника КНДР

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел трехсторонний телефонный разговор с главой МИД Южной Кореи Пак Чином и министром иностранных дел Японии Еко Камикавой, в ходе которого обсудил запуск КНДР разведывательного спутника "Маллиген-1". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера.

Как говорится в заявлении Госдепа, госсекретарь и министры решительно осудили этот запуск за его дестабилизирующее воздействие на регион.

Отмечается, что стороны "продолжат интенсивные трехсторонние консультации в духе Кэмп-Дэвидского саммита в ответ на безответственные и противоправные действия КНДР".

Ранее Комитет начальников штабов ВС Южной Кореи объявил, что Пхеньян сумел вывести свой первый разведывательный спутник на орбиту. Однако, по мнению Сеула, потребуется время, чтобы определить, нормально ли функционирует этот аппарат.