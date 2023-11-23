КНДР возобновит военные меры, приостановленные по соглашению с Южной Кореей – СМИ

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В КНДР заявили, что возобновят все военные меры, которые были приостановлены по военному соглашению с Южной Кореей 2018 года. Об этом сообщает издание Yonhap.

Ранее аналогичное решение было принято в Южной Корее. Подобный шаг стал ответом на запуск северокорейского разведывательного спутника.

21 ноября Северная Корея провела запуск ракеты, предположительно, со своим первым разведывательным спутником. На этом фоне в японском государстве сработала система оповещения J-Alert.

Вскоре после этого замминистра обороны Японии Хироюки Миядзаву заявил, что некоторые части ракеты КНДР, которая должна была вывести на орбиту разведывательный спутник, рухнули в Восточно-Китайское море и Тихий океан.



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